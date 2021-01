Burgemeester Dijksma: relatief rustige jaarwisseling in Utrecht

Sharon Dijksma, de nieuwe burgemeester van Utrecht, spreekt van een „relatief rustige jaarwisseling” in haar stad. „Tegelijkertijd is elk incident er een te veel.” De gemeente onderzoekt of het vuurwerkverbod en andere maatregelen zoals de inzet van ruim tweehonderd vrijwilligers hebben bijgedragen aan de relatieve rust. Ze kan hierover op vrijdag nog niets zeggen.