Mobiele Eenheid ingezet in Amersfoort, Oudewater en Utrecht

In Amersfoort, Oudewater en Utrecht moest de Mobiele Eenheid tijdens oud en nieuw korte tijd optreden vanwege overlast door groepen jongeren. Maar tot confrontaties is het niet gekomen, meldt de politie. In de provincies Utrecht, Flevoland en een gedeelte van Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek) zijn 27 personen aangehouden.