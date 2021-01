Huawei haalt games Tencent uit zijn appstore

De Chinese techreus Huawei heeft games van het eveneens Chinese Tencent uit zijn appstore verwijderd. Dit vanwege onenigheid over samenwerking tussen de bedrijven. Tencent zou op 31 december een „grote wijziging” hebben aangebracht in de voorwaarden, aldus Huawei. Het concern laat in het midden wat die wijziging precies inhield.