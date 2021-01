Britten verlaten interne Europese markt met akkoord in achterzak

Het Verenigd Koninkrijk is per vrijdag officieel geen onderdeel meer van de interne Europese markt. De Britten verlieten krap een jaar geleden al de Europese Unie, maar waren tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Onderhandelaars van beide kampen bereikten na lang onderhandelen pas kort voor kerst een overeenkomst over hun toekomstige handelsrelatie.