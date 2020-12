Meer bevoegdheden politie Den Bosch na vuurwerkoverlast

De politie mag per direct mensen in delen van Den Bosch-Oost preventief fouilleren, nadat burgemeester Jack Mikkers de omgeving als veiligheidsrisicogebied had aangemerkt. Ook gaan agenten de toegangswegen naar het gebied controleren. De maatregel loopt tot 17.00 uur op 2 januari. Het gaat onder meer om de Stadionlaan, de Graafseweg en de omgeving van de Victorialaan.