Twee politiemedewerkers naar wie donderdag in het Gelderse Stroe vuurwerk werd gegooid, doen aangifte van mishandeling. Het tweetal was aan het einde van de middag in gesprek met een groep van ongeveer tachtig jongeren die zich ophield in een weiland bij Stroe. Vanuit een andere groep werd toen vuurwerk naar ze gegooid, meldt de politie.