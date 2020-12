Bijna miljoen Britten gevaccineerd tegen Covid-19

Bijna 950.000 mensen zijn deze maand in Groot-Brittannië voor de eerste keer ingeënt tegen het gevreesde coronavirus. De vaccinatie is een belangrijk onderdeel van het beleid om de dreiging van het virus afdoende te bedwingen. Londen is aan de slag gegaan met het peperdure vaccin van de Amerikaans-Duitse farmagigant Pfizer/BioNTech en gaat binnen een week ook inenten met een veel goedkoper vaccin van de Universiteit van Oxford en de farmareus AstraZeneca.