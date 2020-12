Politieagenten in Den Bosch zijn donderdagavond door een groep van „enkele tientallen” personen, voornamelijk jongeren, bekogeld met vuurwerk, zegt een politiewoordvoerder. Het is onstuimig in de Graafsewijk: er is een auto in brand gestoken en er waren meerdere opstootjes. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kan blussen.