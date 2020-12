Zuid-Afrikaanse virusvariant in Frankrijk

Voor het eerst is in Frankrijk een Zuid-Afrikaanse variant van gevreesde coronavirus vastgesteld. Dat was bij een man die recent Zuid-Afrika heeft bezocht. De man is na terugkeer in thuisquarantaine gegaan, is genezen en heeft nergens meer last van, maar had kort na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika wel last van symptomen, meldden de gezondheidsautoriteiten donderdag.