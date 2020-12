Patrick na jaren van drank en drugs: Ik brak en ging bidden

De Rotterdamse Patrick (48) komt op 25-jarige leeftijd via een collega bij een pinkstergemeente terecht. Hij laat zich dopen, maar na een aantal vervelende gebeurtenissen, keert hij deze kerk de rug toe. Een periode van diepe duisternis breekt aan, zoals Patrick het zelf omschrijft. “Ik dook het uitgaansleven in, gebruikte drugs en had veel losse seksuele contacten.”