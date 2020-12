De gemeente Almere en de Almeerse Schaatsvereniging hebben het ijsbaantje Schipperplein donderdagmiddag gesloten. Het was er te druk en de verwachting was dat de drukte alleen maar zou toenemen. „De grote aantallen schaatsers, helpers en toeschouwers maken deze drukte in de huidige lockdown onverantwoord”, meldt de gemeente op haar site.