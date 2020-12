Toch geen slecht beursjaar voor AEX-index

De Amsterdamse aandelenbeurs is op de laatste handelsdag van het jaar met verlies gesloten. Over de gehele linie was 2020 toch geen slecht beursjaar. De corona-uitbraak zorgde in februari en maart voor een fikse koersval. Maar dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en de uitrol van de eerste coronavaccins maakte de bekende AEX-index daarna weer een stevig herstel door.