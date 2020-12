Bedrijf hoeft 19,5 miljoen euro belasting niet terug te betalen

Een bedrijf in Duiven hoeft van het gerechtshof in Den Bosch een belastingaanslag van 19,5 miljoen euro niet te betalen na fraude door een belastingambtenaar. De directeur van de besloten vennootschap heeft altijd ontkend dat hij betrokken was bij de fraude of er iets van wist, aldus het hof donderdag in zijn overwegingen bij het vonnis.