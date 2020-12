Bij een ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flat in Alphen aan den Rijn is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om explosief materiaal dat in het appartement is aangetroffen onschadelijk te maken, meldt de veiligheidsregio Hollands Midden.