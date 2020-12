Veiligheidsberaad: 2800 kilo vuurwerk ingeleverd

Tot nu toe is 2800 kilo aan vuurwerk ingeleverd, meldt het Veiligheidsberaad donderdag. Mensen konden de afgelopen dagen vuurwerk afgeven bij speciale punten, zonder een boete te krijgen. Om de zorg te ontlasten, is het afsteken van vuurwerk tijdens deze jaarwisseling verboden. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie, zoals knalerwten en sterretjes, zijn nog toegestaan.