‘Zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden op omvallen’

Veel zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden staan op omvallen. Om de veiligheid van kinderen in en rondom het water te kunnen blijven garanderen in Nederland is steun vanuit de overheid nodig. Dat stelt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) na de derde gedwongen sluiting vanwege het coronavirus.