‘Sterke opleving overnamemarkt in tweede helft 2020’

De wereldwijde markt voor bedrijfsfusies en overnames heeft in de tweede helft van dit jaar sterk herstel laten zien in vergelijking met de zwakke eerste jaarhelft, toen de coronacrisis zorgde voor grote terughoudendheid bij het sluiten van deals. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times die cijfers aanhaalt van data-onderzoeker Refinitiv.