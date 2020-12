AEX begint lager aan verkorte oudejaarssessie

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager begonnen aan de verkorte handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood. De aanhoudende sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen zorgde voor terughoudendheid. Beleggers namen verder weinig risico op de laatste dag van het jaar, dat gedomineerd werd door de coronacrisis. Dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden, en de uitrol van de eerste coronavaccins, wisten de beurzen zich sterk te herstellen van de dieptepunten in maart.