Otten is eruit: zal Kamerzetel FVD’er Hiddema niet innemen

Senator Henk Otten gaat de plek in de Tweede Kamer van Theo Hiddema, die de fractie van Forum voor Democratie eind vorige maand verliet, niet innemen. Otten behoudt liever zijn invloed in de senaat. „Ik heb ook helemaal geen zin om naast Thierry Baudet te gaan zitten in de Kamerbankjes”, zegt hij in het AD.