Van Dissel: vanaf medio februari versoepelingen mogelijk

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen van de coronamaatregelen pas in februari mogelijk zijn, als begonnen is met het voor de tweede keer inenten van mensen. Hij zegt in het AD liever geen uitspraak te doen over of dit de laatste lockdown is waar Nederland mee te maken krijgt, omdat „dat weer een heel eigen leven” gaat leiden. Maar hij waagt zich wel aan een voorspelling wanneer de huidige lockdown langzaam kan worden beëindigd.