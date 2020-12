Taiwan stelt beperkingen in voor nieuwjaarsevenementen

De autoriteiten in Taiwan hebben beperkingen ingesteld van de nieuwjaarsfestiviteiten in de eilandstaat. Veel Taiwanezen wordt gevraagd om thuis feest te vieren en het vuurwerk te bekijken. Het besluit komt nadat de in Groot-Brittannië ontdekte gemuteerde versie van het coronavirus, die veel besmettelijker is, ook in Taiwan bij iemand is vastgesteld.