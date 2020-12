‘Cyberaanval VS langer aan de gang dan eerst gedacht’

De cyberaanval van ongekende schaal op de Amerikaanse overheid die eerder deze maand aan het licht kwam, is mogelijk al veel langer aan de gang dan aanvankelijk werd gedacht, heeft een Amerikaanse senator die betrokken is bij de cyberveiligheid woensdag gezegd. Rechercheurs dachten eerst dat de aanval op overheidsagentschappen en ministeries in april of maart begon.