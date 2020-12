Egyptische politieagenten vrijuit voor moord Italiaanse student

Vijf Egyptische politieagenten worden niet vervolgd in verband met de moord op de Italiaanse student Giulio Regeni in 2016, meldt de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Italiaanse aanklagers besloten eerder deze maand om wel vier Egyptische veiligheidsagenten in staat van beschuldiging te stellen om de marteling en de dood van Regeni.