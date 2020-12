Drie Gorcummers beboet voor overtreden noodverordening Veen

In Veen zijn woensdagavond laat drie mannen uit Gorinchem bekeurd voor het overtreden van de noodverordening die in de Brabantse plaats van kracht is. Ook hebben de drie een bestuurlijke maatregel opgelegd gekregen, meldt de politie. Dat betekent dat ze mogelijk een zwaardere straf tegemoet kunnen zien als zij nog een keer de noodverordening overtreden.