Geëmotioneerde Merkel: 2020 het moeilijkste jaar als kanselier

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft in haar laatste nieuwjaarstoespraak gezegd dat 2020 met afstand het moeilijkste jaar is geweest in haar ambtstermijn van 15 jaar. Het begin met de vaccinaties tegen het coronavirus maken van 2021 volgens Merkel echter een jaar van hoop. In een zeldzaam betoon van emoties veroordeelde Merkel de anti-lockdownbeweging in haar land. Merkel zei dat ze zich zal laten inenten als het coronavaccin ruim beschikbaar is.