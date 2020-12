Klein kind op Flakkee zweeg over onderduiker

De praalwagen van de N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v/h A. Hobbel te Ooltgensplaat ter ere van de bevrijding van Nederland op de Noord-Achterweg in Ooltgensplaat in 1945. Een deel van Goeree-Overflakkee was in 1944 vanwege de inundatie ontruimd. beeld goereeoverflakkee.nl