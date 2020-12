Amerikaanse beleggers trekken zich op aan vaccinnieuws

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten gesloten. Voor de toonaangevende Dow-Jonesindex zat er zelfs een hoogste slotstand ooit in. Het sentiment op Wall Street werd vooral gestuwd door het groene licht van Britse autoriteiten voor het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Dat bericht leek bij beleggers zwaarder te wegen dan het nieuws dat de meer besmettelijke ‘Britse variant’ van het coronavirus ook in de Verenigde Staten bij iemand is aangetroffen.