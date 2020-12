Topman Heineken hoopt op ‘genormaliseerde situatie’ in zomer 2021

Topman Dolf van den Brink van Heineken hoopt dat de vele coronabeperkingen komende zomer niet meer nodig zijn. „Waar we op dit moment vanuit gaan is dat ergens in het tweede, begin derde kwartaal het vaccin dermate is opgeschaald dat we dan weer naar een genormaliseerde situatie kunnen. We hopen echt uit de lockdown te komen en ik hoop dat alle horecaklanten het ook halen”, heeft de baas van het bierconcern gezegd in een interview met De Telegraaf.