Ouderen die nog zelfstandig wonen, worden misschien eerder ingeënt tegen het coronavirus. „We zijn op dit moment met uitvoerende partijen in overleg om te kijken of we mogelijkerwijs toch ook thuiswonende ouderen eerder zouden kunnen bedienen. Daar hoop ik begin volgende week nadere mededelingen over te kunnen doen”, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.