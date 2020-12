De Jonge: serieus aantal besmettingen ‘Britse variant’ bij school

Bij een basisschool in Bergschenhoek is een „serieus aantal” besmettingen met de ‘Britse variant’ van het coronavirus gevonden, zegt coronaminister Hugo de Jonge. Daarmee suggereert hij dat het er meer zijn dan de vijf die eerder werden gemeld, maar daar wil hij nog niets over zeggen omdat er nog een onderzoek loopt. Hij hoopt daar volgende week meer over te zeggen.