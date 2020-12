CNV: scholen moeten misschien langer dicht blijven

Leraren en anderen die in het onderwijs werken maken zich grote zorgen over de onlangs opgedoken mutaties van het coronavirus, zoals de ‘Britse variant’. Het is „twijfelachtig” of basisscholen en middelbare scholen eerder open kunnen dan 18 januari, zegt vakbond CNV Onderwijs, en volgens de bond is er zelfs een mogelijkheid dat scholen ook na die datum dicht moeten blijven.