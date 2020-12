Oogziekenhuis verwacht rustige jaarwisseling

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam verwacht aanzienlijk minder oogslachtoffers te zien tijdens de jaarwisseling. „Ik denk dat we maar tien tot twintig procent van het aantal slachtoffers van vorig jaar zien”, zegt hij. Waar andere jaren een dubbele bezetting is ingepland tijdens oud en nieuw, wordt dit jaar gewerkt met een standaard weekendbezetting in het ziekenhuis.