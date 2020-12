Wall Street begint met kleine winsten aan handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. Het sentiment krijgt steun van het nieuws dat de Britse autoriteiten groen licht hebben gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Verder blijft de aandacht van beleggers op Wall Street uitgaan naar de politieke onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie in Washington.