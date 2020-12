‘Grootste alcoholpauze van Nederland’ begint vrijdag

„De grootste alcoholpauze van Nederland” gaat vrijdag voor de zevende keer van start. Het is de bedoeling dat deelnemers aan IkPas, zoals de campagne heet, de hele maand januari geen alcoholhoudende drankjes drinken. De campagne wordt georganiseerd door de GGD’s en tien verslavingsinstellingen in Nederland. In het buitenland is dezelfde campagne bekend onder de naam Dry January.