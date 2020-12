Grote testbereidheid betrokkenen getroffen school Bergschenhoek

Meer dan zeshonderd mensen die op de een of andere manier te maken hebben met de school in Bergschenhoek waar ook de ‘Britse variant’ van het coronavirus heeft toegeslagen, hebben zich al gemeld voor een test. De testbereidheid is groot, aldus de GGD. Er is een speciale straat voor deze mensen vrijgemaakt bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport, waar al een testlocatie was.