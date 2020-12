Bern kijkt naar mogelijk sterfgeval na vaccinatie Pfizer-vaccin

Zwitserland onderzoekt het overlijden van een bejaarde man in Luzern enkele dagen nadat hij was ingeënt tegen het gevreesde coronavirus. Volgens een woordvoerster van de kantonale gezondheidsdienst in Luzern is het in media opgedoken geval bekend en is het Zwitserse instituut dat over de toelating van vaccinaties gaat, op de hoogte gebracht. Verder zijn geen mededelingen gedaan. Dat instituut heeft het vaccin van Pfizer/BioNTech deze maand toegelaten. Daarbij realiseerde het zich dat bijwerkingen hetzelfde kunnen zijn als bij griepprikken.