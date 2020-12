Een 22-jarige inwoner van het Brabantse Rijen is dinsdagavond opgepakt, omdat hij zou handelen in zwaar illegaal vuurwerk. Bij zijn arrestatie vond de politie in zijn auto 300 cobra’s, illegale sigaretten en een fors geldbedrag. De man zit vast en de rechter-commissaris moet beslissen of hij weer vrijgelaten wordt, aldus de politie woensdag.