Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk is weer open

Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is weer open. De opnamestop bij de spoedeisende hulp is woensdagochtend om 10.00 uur opgeheven. Het ziekenhuis besloot dinsdagavond de deuren te sluiten omdat de afdeling spoedeisende hulp vol lag met coronapatiënten, wachtend op een bed op een verpleegafdeling.