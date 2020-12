„December door klimaatverandering 1 graad opgewarmd”

Door klimaatverandering wordt december steeds warmer. Dat heeft Weeronline becijfert bij het opstellen van ‘de nieuwe normaal’: de gemiddelden in de klimaatperiode 1991-2020. In vergelijking met 1951-1980 is het gemiddeld 1,0 graden warmer geworden. In vergelijking met klimaatperiode 1981-2010 is december 0,5 graden opgewarmd. De ‘nieuwe’ normale maandgemiddelde temperatuur is nu 4,2 graden.