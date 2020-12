‘Duurzame investeringen op de tocht door stikstofimpasse’

Duurzame investeringen in de Rotterdamse haven komen in gevaar als het kabinet de stikstofcrisis niet oplost. Ook het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven komt in het gedrang door de stikstofimpasse. Daarvoor waarschuwt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens de topman is de stikstofcrisis een grotere dreiging voor de Rotterdamse haven dan de invloed van China of de coronacrisis.