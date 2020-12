Lage olieprijzen blijven afzetprijzen industrie drukken

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld 4,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Die lagere prijzen hangen voor een groot deel samen met de gedaalde prijzen voor ruwe aardolie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober waren producten in de industrie nog 4,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. Op maandbasis was wel sprake van een stijging.