Het coronavaccin van de Chinese farmaceut Sinopharm is voor 79,34 procent effectief. Het bedrijf heeft dat woensdag bekendgemaakt. Het resultaat is gebaseerd op de zogeheten klinische fase-3-proeven die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Maar de details daarvan zijn niet bekendgemaakt, zoals het aantal gevaccineerden en besmettingen.