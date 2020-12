Groningen, Twente en Gelderland hopen op militaire hulp in zorg

Ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hopen woensdag te horen dat ze militaire hulp krijgen. Defensie praat met instellingen in de drie regio’s om te kijken of ze extra mankracht kunnen krijgen en hoe die het beste verdeeld kan worden. Daarna wil de legerleiding zo snel mogelijk een knoop doorhakken, omdat de hulp meteen nodig is.