Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

Een jonge lerares van de basisschool in Bergschenhoek, waar de Britse variant van het coronavirus is opgedoken, is onlangs overleden. Het is niet bekend of haar overlijden het gevolg is van het virus. Wel was ze enkele weken geleden positief getest op het virus, bevestigt voorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting, waar de school onder valt, aan verschillende media.