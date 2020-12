Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk helemaal dicht om coronadrukte

Omdat nu ook de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk helemaal vol is met coronapatiënten, wachtend op een bed op een verpleegafdeling, moet het ziekenhuis de deuren sluiten voor nieuwe patiënten. Dat doet het ziekenhuis tot in ieder geval woensdagochtend 10.00 uur, zo laat het ziekenhuis dinsdagavond weten.