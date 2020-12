Vijf aanhoudingen na brandstichting in Hedel en dreiging

De politie heeft vijf mensen aangehouden in verband met brandstichting in Hedel en bedreiging, meldt zij dinsdagmiddag. De aanhoudingen werden al eerder in december gedaan. Donderdag 17 december werden twee mannen aangehouden in verband met de brandstichting, daarna volgende op 22 december nog drie aanhoudingen in verband met een dreiging.