Onderdelen kledingbedrijf Miss Etam en Steps failliet verklaard

De rechtbank in Utrecht heeft twee onderdelen van het moederbedrijf van kledingketens Miss Etam en Steps failliet verklaard. Vorige week had eigenaar NXT Fashion uitstel van betaling aangevraagd voor het distributiecentrum en het gezamenlijke dienstencentrum met in totaal 116 werknemers, omdat door de nieuwe lockdown alle omzet was weggevallen en niet meer aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan.