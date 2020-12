Wall Street zet recordopmars door

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, waarmee wordt voortgeborduurd op de records van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street is positief omdat er eindelijk weer nieuwe coronasteun komt voor de Amerikaanse economie. Mogelijk komt er zelfs nog ietsje meer steun aan, aangezien het Amerikaanse lagerhuis heeft ingestemd met president Donald Trumps eis voor waardevollere steuncheques.