Defensie naar drie regio’s voor besluit over hulp in zorg

Medewerkers van het ministerie van Defensie gaan dinsdag en woensdag naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Apeldoorn om te kijken of zorginstellingen daar hulp van militairen kunnen krijgen. Ze beoordelen welke hulp nodig is en hoe die verdeeld kan worden. Het besluit daarover moet zo snel mogelijk komen, laat Defensie weten.