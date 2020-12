‘Verplichte coronatest lijkt goed doorgekomen bij reizigers’

De verplichting voor reizigers naar Nederland om een recente negatieve coronatest te laten zien, lijkt vrij goed doorgekomen bij passagiers van vervoersbedrijven. Ze werden de afgelopen dagen dan ook volop geïnformeerd over de eis. In een aantal gevallen konden passagiers niet mee, omdat ze geen test hadden of niet meer tijdig een test konden doen.